"Tu ne manges pas ?" : une campagne de prévention contre la dénutrition, qui concerne deux millions de Français

Le Collectif de lutte contre la dénutrition, à l'origine de cette campagne, émet quinze propositions pour mieux combattre cette maladie encore peu connue.

"Tu ne manges pas ?", lance une fille à son père en plein repas. "Non", lui répond-il calmement, tout en gardant le sourire. Ces images, que révèle Le Parisien, lundi 26 novembre, sont le début d'un film visant à sensibiliser le public sur ce mal peu connu qu'est la dénutrition. Le Collectif de lutte contre la dénutrition, qui a réalisé le film, lance lundi une campagne de prévention contre cette maladie, qui touche encore deux millions de personnes en France.

"La dénutrition tue silencieusement", alerte ainsi Marie Drucker à la fin du film. Lundi, selon Le Parisien, la Ville de Paris doit être la première collectivité à rallier le collectif. Un site internet sera présenté dans la journée, et le collectif émettra 15 propositions visant à mieux lutter contre la dénutrition.

"Aujourd’hui, on a admis l’idée que la douleur n’est pas normale. Il faut en faire autant pour la dénutrition, qui est tout simplement intolérable", soutient auprès du Parisien Eric Fontaine, nutritionniste au CHU de Grenoble (Isère) et président du Collectif de lutte contre la dénutrition.

Mieux manger à l'hôpital

Le collectif propose, entre autres, de revoir la qualité des repas à l'hôpital pour mieux lutter contre la dénutrition. Il suggère ainsi plus de choix dans les plats, et moins de temps entre chaque repas. Attention également aux plats trop faibles en graisse, poursuit Eric Fontaine auprès du Parisien. "Le plus simple serait de mettre sur le plateau une petite plaquette toute bête de beurre", explique-t-il.

Parmi les 15 propositions de la campagne, le collectif appelle également à un dépistage bucco-dentaire gratuit dès l'âge de 65 ans, le délabrement dentaire étant l'un des symptômes de la dénutrition. Autre idée : peser les patients de manière systématique lors des consultations médicales, et avoir de nouveau des balances dans les pharmacies.