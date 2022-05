Santé : l'OMS s'inquiète d'une "épidémie" d'obésité en Europe

Avec 140 kg pour 1,72 m, Bernard Meyrignac souffre d'obésité massive. Il va passer la semaine dans le centre spécialisé obésité de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. "On est souvent montré comme des coupables, des gens qui ne font pas attention à eux, qui passent leur temps à pas bouger, à manger, alors que bien souvent, c'est le contraire", confie le patient.

21,6 % des adultes en situation d'obésité

Bernard Meyrignac va être pris en charge par une équipe, et va bénéficier de consultations avec la psychologue ou d'ateliers autour de la nutrition. "On s'oriente vers un objectif de 20 kg en 18 mois", indique-t-il. Les hôpitaux français ont développé un réseau de centres spécialisés obésité face à une épidémie qui progresse. En France, 21,6 % des adultes sont en situation d'obésité. Par ailleurs, 10,4 % des enfants âgés de 5 à 9 ans sont obèses, et 6,9 % des adolescents le sont. En Europe, cet excès de poids touchait moins de 10 % des adultes en 1975 pour plus de 23,3 % aujourd'hui. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le surpoids et l'obésité seraient à l'origine d'au moins 1,2 million de décès chaque année en Europe.