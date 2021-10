Santé : des cours de mycologie pour les étudiants en pharmacie

Jean-Claude est mycologue et ça fait 40 ans qu'il étudie les champignons. Alors pour lui, donner des cours en pleine forêt vosgienne, à des étudiants en pharmacie c'est plutôt facile. "En gros, il y en a disons une bonne trentaine qui est susceptible d'arriver sur un comptoir", indique-t-il. Pour les étudiants en 4e et 6e année de pharmacie, la mycologie est au programme. Pour eux, les sorties dans la nature permettent de mieux étudier la complexité des champignons.

Un examen pour vérifier les connaissances en mycologie des étudiants

Dans quelques semaines, un examen viendra vérifier les connaissances de chacun. "Ils seront devant un jury avec un pharmacien et un mycologue, on leur donnera un panier et ils devront dire ce qu'il ferait à l'officine. Donc, mettre de côté les champignons toxiques et dire s'il y a des comestibles ou pas", explique Marie-Paule Sauder, maître de conférences à l'université de Lorraine. La cueillette du jour a permis à tous les étudiants de découvrir en détail la diversité des espèces.