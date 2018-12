Réveillon : les recettes pour être en forme

Entre les deux réveillons, au marché d'Ajaccio (Corse-du-Sud), les clients se dirigent plus facilement vers les fruits et les légumes, de quoi se remettre des excès des fêtes de fin d'année. Chacun y va de son astuce. "Il faut manger en fin de compte des légumes, des soupes, peut-être un citron chaud le matin pour se préparer pour les fêtes et ce sera parfait", explique une cliente du marché. "Après le réveillon, ils viennent acheter des poireaux, des carottes, des navets, de la courge, pour se remettre en place le ventre", liste de son côté une maraîchère.

Sport, fruits et légumes

En plus d'une alimentation légère et frugivore, il est conseillé de ne pas attendre la fin des fêtes pour se remettre à l'exercice, selon les coachs sportifs. Dans une salle de sport, des programmes ont même été adaptés spécialement pour les lendemains de réveillon et rencontrent un franc succès. Le sport, les fruits et les légumes sont les compagnons parfaits du fêtard invétéré. Encore faut-il résister à la tentation.





