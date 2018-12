"Pour l'apéro, je vais faire des petites pizzas sans viande, avec du faux fromage, des légumes et de l'ananas" : de l'inventivité au menu vegan du réveillon

À l'approche du réveillon de Noël c'est l'heure des dernières courses. Mais passer les fêtes quand on ne consomme aucun produit d'origine animal peut être un vrai défi.

Souvent, repas de Noël rime avec dinde, fruits de mer ou foie gras. Mais pour ceux qui ont choisi le mode de vie vegan, c’est un tout autre réveillon qui se prépare. Dans une boutique spécialisée du 3e arrondissement de Paris, les clients se pressent pour faire leurs derniers achats.

Dans son panier, Kylian, vegan depuis un an et demi, a réuni tout le nécessaire pour son repas de noël végétalien. "Pour l'apéro, je vais faire des petites pizzas sans viande, avec du faux fromage, des légumes et de l'ananas, détaille le jeune homme. En entrée ce sera du houmous accompagné de toutes sortes de petites verrines de légumes. Des petits cookies sans lait, sans oeufs, sans beurre, et une salade de fruit pour le dessert."

Du "joie gras" sur la table

"Ça fait deux ans que je suis vegan, et c'est un peu devenu un jeu avec mes parents pour essayer de cuisiner autrement, se réjouit Justine. La jeune femme va rentrer passer les fêtes dans son Ardèche natale avec sa famille, qu’elle a réussi à convertir. "Mon père l'a pris vraiment comme une manière d'essayer de nouvelles techniques de cuisine. Je suis bien entourée, c'est assez simple au final. Ça demande juste peut-être un petit peu plus de préparation, de réfléchir autrement", explique-t-elle.

Veganisme ou pas, on ne rigole pas avec la tradition. Pour remplacer le foie gras par exemple, Elena, la gérante du magasin a la parade parfaite : "On a du "joie gras", [une alternative au foie gras] qui est fait à base de noix de cajou, de tomates concentrées, de vinaigre de cidre, d'ail, de sel de Guérande et de quatre épices. C'est surtout les épices qui sont intéressantes, parce que ce qui donne son goût au foie gras classique c'est surtout ça. Donc ce sont les épices qui vont rappeler le goût."

Les légumes en fête

Le critique culinaire Périco Légasse le confirme, l’absence de viande ne nuit pas forcément à la qualité du repas. "Il y a des repas de réveillon végétariens qui peuvent être sublimes avec des légumes, s'enthousiasme-t-il. Effectivement, ça réduit la liberté gustative, ça réduit le panel gastronomique, mais on a quand même de très bons plats ! Il y a de très grands cuisiniers qui font des plats végétariens uniquement à base de légumes. D'ailleurs ils ne disent pas végétariens, ce sont des plats de légumes qui existaient déjà avant les végétariens."

Dans les boutiques spécialisées de Paris, le prix moyen par client pour le panier de réveillon vegan se monte à 35 euros.