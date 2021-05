Pyrénées-Orientales : le Byrrh, l'apéritif traditionnel catalan

Le Byrrh est une spécialité catalane, un apéritif au goût particulier, créé par les deux frères Violet il y a plus de 150 ans. La recette n'a jamais changé depuis. À Thuir (Pyrénées-Orientales), la plus grande cuve du monde avait été construite pour fabriquer cet alcool.

Un fut en chêne de 10 mètres de haut et de 12 mètres de diamètre a été construit à Thuir (Pyrénées-Orientales) pour les besoins de la fabrication du Byrrh. Il s'agit de la plus grande cuve du monde : elle contient 1 000 200 litres. L'apéritif, un mélange de vin et de différentes épices, a fait la richesse de ces lieux. Une dizaine d'énormes cuves sont toujours remplies et vieillissent entre cinq et quinze ans. Il est produit en plus faible quantité : cet alcool, toujours consommé au niveau local, notamment par les anciennes générations, attire peu les jeunes.



Un succès international

Depuis 1866 et sa création par les frères Violet, le Byrrh vieillit dans les caves de Thuir. L'âge d'or de cette spécialité catalane est atteint dans les années 1930 ; c'est l'alcool star des années folles. Plus de 35 millions de bouteilles par an y étaient fabriquées et exportées dans le monde entier. En 2020, ce sont 330 000 litres de Byrrh qui sont sortis d'usine.