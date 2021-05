Strasbourg : une distillerie artisanale produit des alcools locaux

Au cœur de Strasbourg (Bas-Rhin), une distillerie artisanale vient de voir le jour. C'est la première depuis 30 ans à s'installer dans la capitale alsacienne. Le projet de quatre amis a vu le jour il y a un an, en pleine crise sanitaire. Leur défi : s'approvisionner uniquement en circuit court. L'alambic, les bouteilles en verre, et même les ingrédients viennent du coin. Un producteur situé à 200 mètres de la distillerie leur fournit les aromates. "Notre projet n'avait de sens que s'il était basé à Strasbourg, et il est fait avec les ressources de nos producteurs locaux, et s'ajustera en fonction de leurs ressources dans le futur", explique Chloé Henry, cofondatrice.

Transparence et produits bio

Les ingrédients de leur gin, vodka, ou esprit de malt sont biologiques. Les entrepreneurs ont aussi souhaité faire preuve de transparence, et ont inscrit les ingrédients au dos des bouteilles, ce qui n'est pas obligatoire. Avec la réouverture prochaine des bars et restaurants, la jeune entreprise s'apprête à s'ouvrir à de nouveaux horizons et prépare de nouvelles recettes pour mettre en bouteille les richesses strasbourgeoises.