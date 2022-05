Prix de l'alimentaire : entre les industriels et la grande distribution, la bataille est plus forte que jamais

+15% pour les pâtes, +11% pour la farine, +10% pour l'huile. Des prix qui explosent depuis un an. Mais où va l'argent de cette hausse ? Les agriculteurs, les industriels ou la grande distribution ? Une marque de consommateurs assume son positionnement : toujours favoriser les éleveurs. Une boîte de 12 œufs vient de passer de 3,85 euros à 3,89 euros. "Ces 4 centimes permettent au producteur de continuer de vivre de son métier", déclare Nicolas Chabanne, président de "C'est qui le patron ?!". Plus de revenus pour les agriculteurs, car ils subissent la hausse de toutes les matières premières, notamment la nourriture des animaux.



Assurer un juste prix aux producteurs

Les industriels eux, voient le prix de l'énergie et des emballages grimper. Pour cette marque "C'est qui le patron ?!", la grande distribution ne joue pas toujours le jeu sur les revenus à assurer aux producteurs. Des négociations sur les hausses de prix, sur les marges, s'apprêtent à reprendre. Entre les industriels et la grande distribution, la bataille est plus forte que jamais. Les dernières négociations en mars avaient abouti à une hausse des prix de l'ordre de 3% pour le consommateur.