Précarité : des paniers solidaires pour aider les étudiants

C. Rougerie, M.Dana, N. Berthier, O. Palomino, S. Auvray, G.Marque, N. Lachaud

Avec la crise sanitaire, de plus en plus d'étudiants peinent à remplir leur frigo. Un grand nombre d'entre eux doivent compter sur l'aide des banques alimentaires.

Sur un trottoir, de nombreux étudiants font patiemment la queue. Dans le bâtiment devant lequel ils attendent, des dizaines de kilos de denrées alimentaires sont mises à leur disposition. De nombreux jeunes se trouvent aussi parmi les bénévoles qui les distribuent. L'association Co'p1 a été créé par les étudiants et pour les étudiants, notamment ceux en Master. "Ce sont des gens qui devraient être en voie de professionnalisation, mais qui sont toujours là, à attendre de pouvoir manger", explique Clara Limoge, coresponsable du pôle distribution de l'association Co'p1.

Des paniers qui sauvent les étudiants

L'association contribue également, pour les étudiants venant de familles nombreuses, à faire baisser la facture des courses du foyer. Les différents dons de particuliers et d'entreprises partenaires permettent à l'association de subvenir aux besoins des étudiants en demande. "Ils donnent tout ce qui est périssable très rapidement, et des produits, qui sont de toute façon consommables au moins ce soir et demain", explique Boris Deliens, en charge de la logistique chez Co'p1.

Parmi Nos sources

L'association Co'p1

L'étude de l'Observatoire de la vie étudiante (OVE)

(Liste non exhaustive)