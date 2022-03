Pouvoir d'achat : en Normandie, des clients inquiets pour remplir leur chariot

À Évreux, dans l'Eure, lundi 21 mars, les clients d'un supermarché sentent les effets de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine sur leur pouvoir d'achat.

Dans les rayons d'un supermarché d'Évreux (Eure), les clients se questionnent, lundi 21 mars, sur leur pouvoir d'achat. Ainsi, deux jeunes saisonnières préfèrent acheter en grande quantité pour faire des économies. "Par exemple, on prend les pommes en sachet. C'est ce qui va être moins cher et qui nourrit bien", explique l'une d'entre elles. Joëlle Smith, retraitée achète, quant à elle, les produits proches de leur date de péremption, qui bénéficient de réductions. Avec la hausse du prix des carburants, elle limite également les aller-retour entre le supermarché et sa maison. "Je fais mes courses pour pas mal de temps", indique-t-elle.



Privilégier le hard discount

Virginie Henry, aidante familiale, fait ses courses en hard discount. "Pour une semaine de courses, on a, à peu près, un caddie qui va faire une centaine d'euros, alors que dans les supermarchés classiques, on est quasiment au double", compare-t-elle.