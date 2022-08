Pouvoir d'achat : de plus en plus de Français s'essayent à la cueillette

Les prix des fruits et légumes ont augmenté de 11% en un an. Pour ne pas trop dépenser, de plus en plus de Français se tournent vers les cueillettes, organisées par certains producteurs.

À Bernienville, dans l'Eure, la cueillette ressemble à un jeu pour les enfants. Ils essayent de cueillir, toucher, reconnaître les fruits et légumes tous seuls. Après quelques explications, Maya a déjà la main verte et cueille des haricots verts. "C'est une activité ludique, et puis c'est bon de manger les légumes qui viennent directement de la terre, plutôt que d'aller les acheter dans des magasins", explique Majorie Defresne, cueilleuse.



Moindre coût, meilleure saveur

Travail d'équipe ou passion solitaire, l'auto-cueillette séduit de plus en plus de monde. Les clients veulent s'assurer du goût et de la provenance de ce qu'ils ont dans leur assiette. "Ça pousse, on les cueille, on les cuit, on les mange...", résume basiquement cette cueilleuse. "Il n'y a pas photo par rapport au supermarché, où on a de la quantité mais le goût n'est pas du tout le même. Et le prix n'est pas le même non plus", observe une autre.