Pouvoir d'achat : de nouvelles hausses sont à prévoir pour le mois de mars

La page pouvoir d'achat est ouverte, avec des solutions pour dépenser moins, et il y en a un certain nombre. Dorothée Lachaud, présente sur le plateau de France 2, répond aux questions des téléspectateurs.

Aïda s'interroge : "À quand la fin des hausses des prix concernant la viande, le poisson, la farine ?". "En décembre, les prix à la consommation ont augmenté de 2,8 % par rapport à l'année d'avant", souligne Dorothée Lachaud, en direct sur le plateau de France 2. "Pêle-mêle, +41 % pour les pâtes, +7% pour le café", détaille la journaliste.

Les négociations sont en cours pour fixer les prix en 2022

"Et malheureusement ça ne risque pas de baisser tout de suite. Les négociations entre la grande distribution et les agriculteurs sont en cours pour fixer les prix en 2022. Et les patrons de supermarchés ont déjà prévenu : il faut s'attendre à de nouvelles hausses à partir du mois de mars, probablement entre 3 et 4 %", indique Dorothée Lachaud.