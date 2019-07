Pour manger moins gras, pensez à l'apéro vegan !

On en est accro : cacahuètes, saucisson, chips, surimi... Le tout avec du bon vin, ou le dernier cocktail en vogue. Mais ces petits plaisirs sont loin d'être inoffensifs. Ces amuse-bouches sont de véritables bombes caloriques, grasses et salées.

Remplacer l'apéro sans se priver

Pour les remplacer sans se priver, Cécile Van Lith et Aurélie Caton, fondatrices de Betty Nu Food, un traiteur vegan en ligne, regorgent d'idées. Elles nous montrent comment réaliser un mélange de graines et de noix aromatisé avec du tamari et du paprika fumé, du humus à la betterave, et du "fromage frais" à base de noix de cajou.

Régalez-vous sans culpabiliser !