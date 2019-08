Plusieurs lots de roquefort Société retirés de la vente après une contamination aux salmonelles

L'entreprise qui le commercialise invite les personnes qui auraient acheté des fromages issus de ces lots à ne pas les consommer.

Si vous avez acheté du roquefort de la marque Société ces dernières semaines, cette alerte vous concerne. La Société des Caves, la filiale de Lactalis qui le commercialise, a retiré de la vente plusieurs lots après "la mise en évidence de la présence de salmonelles", annonce-t-elle samedi 3 août.

Il s'agit de roquefort Société commercialisé sous forme de portions de 25 g et de tranches de 200 g, entre le 9 juillet et le 2 août. Les lots suspects portent les numéros 3178B DDM 15/09/19, 3170B DDM 16/12/19, et 8171A DDM 13/09/19.

Risque de troubles intestinaux et de fièvres

Les produits issus de ces lots ont été retirés des magasins "par mesure de précaution", mais certains ont déjà été vendus. L'entreprise recommande aux acheteurs de "ne pas les consommer".

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes âgées.