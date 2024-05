Plainte contre le leader français du miel : "Famille Michaud Apiculteurs est un acteur sérieux, qui respecte la réglementation", se défend sa PDG

L'association de défense des consommateurs estime que les étiquettes peuvent laisser penser que le miel est 100% français quand il ne l'est pas. "Il y a la formulation en code ISO quand il y a plus de cinq origines géographiques", répond Marie Michaud.

"Famille Michaud Apiculteurs est un acteur sérieux, qui respecte la réglementation", se défend jeudi 30 mai sur France Bleu Béarn la PDG du groupe, Marie Michaud. Son entreprise fait l'objet d'une plainte déposée par l'UFC Que Choisir car l'association dénonce le "frenchwashing" du plus gros acteur du miel en France et l'accuse de pratiques commerciales visant à duper le consommateur.

"Tous les miels qui sont conditionnés sur notre site de Gan [près de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques] sont analysés, contrôlés et l'indication des indications géographiques est bien mentionnée, et même ce avant la réglementation", assure Marie Michaud. "C'est écrit clairement sur les pots et ensuite il y a la formulation en code ISO, quand il y a plus de cinq origines géographiques", explique-t-elle.

C'est pourquoi "je n'arrive pas à comprendre et m'expliquer" la plainte d'UFC Que Choisir, assure la PDG de l'entreprise. "Le miel est la catégorie de produit de la famille des petits déjeuners la plus transparente en grande distribution", insiste-t-elle. "L'affichage des origines est obligatoire depuis maintenant deux ans en France. Sur la catégorie miel, Famille Michaud Apiculteurs est un acteur sérieux, qui respecte la réglementation et qui informe les consommateurs de manière positive (...) Nous nous battons pour des miels de qualité depuis toujours et pour une transparence auprès des consommateurs".