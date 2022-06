Pizzas Buitoni contaminées : une usine déjà signalée pour des manquements sur l’hygiène

C’était quasiment un secret de polichinelle. Depuis combien d'années l'usine Buitoni de Caudry (Nord) cumulait-elle les manquements ? Selon le média d'investigation Disclose, des rapports de 2012 à 2020 dévoilent des problèmes récurrents d'hygiène. Publié par le site d'enquête, le plus récent est le plus détaillé. L'inspecteur y décrit un "plafond [...] malpropre", et constate des "souillures marron", des "toiles d'araignées", ou encore des endroits "poussiéreux". Il poursuit en notant que "le matériel est gras et huileux" et que des "traces de moisissures" ont été repérées.

Nestlé aurait déjà écopé d'un avertissement

Le document est accompagné de dizaines de photos censées prouver ces infractions aux règles sanitaires. Dans un autre rapport, il y a dix ans, la Répression des fraudes notait déjà une anomalie, dont des "fils de pyrale", des insectes parasites, sur des lignes de production. Selon Disclose, Nestlé aurait écopé d'un avertissement. Pourtant, dans une vidéo de communication publiée le 30 mai dernier, voici ce que répondait Jérôme Jaton, un directeur de Nestlé, lorsqu'on lui demandait s'il y a déjà eu des alertes sur cette usine : "Jamais. Il y a un message que j'aimerais que vous reteniez, c'est que notre priorité, c'est nos consommateurs, et une fois de plus, [nous sommes] de tout cœur avec ces familles affectées par ces taux d'intoxication."