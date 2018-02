Pénurie d'eau : Quels seront les prochains pays touchés ?

Dans les prochaines années, plusieurs pays et villes pourraient être touchés par des pénuries d'eau, notamment en raison de la surconsommation. "Mexico, Téhéran, et Pékin : voici trois capitales parmi les centaines de villes où les pénuries d'eau sont possible d'ici cinq ans. Selon l'OMS, il faut 25 litres d'eau par jour et par personne pour satisfaire un minimum d'alimentation et d'hygiène", explique Alban Mikoczy. En Afrique, tout le continent est fragile "mais les premières pénuries toucheront les zones les plus urbanisées : au nord près de la méditerranée et au sud du continent."

Les pays riches aussi touchés

"Être riche ne protège pas des pénuries. Aux États-Unis, en Californie et à Las Vegas, la surconsommation d'eau a créé les conditions d'une pénurie. Il y a sur terre plus d'un milliard de mètres cubes d'eau, mais elle est à 97,5% trop salée pour être utile. Reste donc 2,5% d'eau douce, principalement aux pôles. Au final, seulement 0,6% de l'eau est exploitable et nous sommes 7,5 milliards à nous la partager", rappelle Alban Mikoczy.





