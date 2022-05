Pâtisserie : le donut est à la mode

Popularisé par le dessin animé Les Simpson, le donut est à la mode et séduit de plus en plus de Français.

Au royaume de la pâtisserie, un petit anneau venu des États-Unis séduit de plus en plus les gourmands et les chefs français. Le temps d'un concours, le Donut est mis à toutes les sauces sucrées. Certaines règles sont cependant à respecter. "Un bon Donut est la bonne harmonie entre le sucre, l’huile et le respect de la forme", affirme un juge. Cette gourmandise a été popularisée par l’iconique Homer Simpson et le célèbre dessin animé Les Simpson.

Le goût, la forme et le sucre séduisent les clients

Un couple français est tombé sous le charme de ce gâteau. Ils ont ouvert une première boutique il y a trois ans. Chaque jour, 600 Donuts sont vendus, et même 2 000 le samedi. Le goût, la forme et le sucre séduisent les clients. L’enseigne Justin’Donut compte aujourd’hui quatre boutiques en France et deux autres ouvertures sont déjà programmées.