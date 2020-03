Obésité : près de huit millions de Français concernés

En France, l'obésité est reconnue comme une maladie chronique et touche entre sept et huit millions de personnes. "C'est-à-dire 17% de la population adulte. On est légèrement en dessous des chiffres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la moyenne mondiale qui est de 19,5%. Là, la France fait légèrement mieux", explique sur le plateau du 12/13 le journaliste Jean-Christophe Batteria. Il s'agit de personnes qui ont un décalage "pathologique" entre leur taille et leur poids.

Des causes bien identifiées

"Les adolescents sont concernés puisqu'un adolescent sur six est touché par les problèmes d'obésité. En France, il y a une particularité : une parité homme-femme. Les hommes et les femmes sont touchés autant par l'obésité, ce n'est pas le cas dans tous les pays", poursuit le journaliste. Les causes sont identifiées : la suralimentation, le manque d'activité physique, la sédentarité et des prédispositions génétiques.

