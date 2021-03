Nourriture contaminée, origine douteuse, faux bio, Foodwatch dénonce la fraude alimentaire et demande aux autorités d'agir

En France, une épice sur deux est frauduleuse, selon Foodwatch, 43 % des miels présentent des défauts de composition, de qualité ou sont faussement étiquetés français. Un produit bio sur huit contrôlé en France "n'est pas aussi bio qu'il le prétend", et ce chiffre "monte même jusqu'à un produit bio contrôlé sur trois" dans les Alpes-Maritimes, assure l'association. Côté volailles, environ un vendeur sur deux "triche, notamment sur les labels de qualité fermier, AOP, IGP, label rouge".

Selon la Commission européenne, les pertes pour l'industrie liées à ces fraudes alimentaires sont estimées à environ 30 milliards d'euros chaque année, rappelle Foodwatch qui publie ce jeudi 25 mars Manger du vrai pour du faux. Les scandales de la fraude alimentaire (éditions Robert Laffont).

Les autorités "complaisantes"

Par le biais d'une pétition, Foodwatch interpelle les ministres de l'Économie et de l'Agriculture et leur demande d'"agir pour assurer une meilleure prévention de ces fraudes et plus de transparence sur les informations dont les autorités de contrôle disposent". "Face à l'ampleur des fraudes alimentaires, l'opacité de nos autorités françaises - qui sont, sinon complices, complaisantes avec les contrevenants - est insupportable", souligne l'auteure du livre, Ingrid Kragl. La France ne met par ailleurs pas les moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau, selon l'association, qui indique que 400 postes ont été perdus en 10 ans à la répression des fraudes.