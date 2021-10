Normandie : la saison de la coquille Saint-Jacques est ouverte

Il est une heure trente du matin dans le port de Dieppe (Seine-Maritime), qui s'apprête à accueillir un ballet de coquillards. Ils sont une quinzaine à débarquer leurs précieuses cargaisons : de la coquille Saint-Jacques. Le début de saison est plutôt satisfaisant malgré les conditions climatiques difficiles, notamment des vents forts.

Des produits de qualité

En ce moment, les bateaux ont droit à trois quotas de deux tonnes de coquilles chaque semaine. De l'or blanc qui part à la criée. Aujourd'hui, 35 tonnes de produits ont été mises en vente et les prix oscillent entre trois et quatre euros le kilo. Et la qualité dans tout ça ? "Ce sont de beaux produits pour ce début de saison", explique Brice Fontaine, crieur à Dieppe. Vous pourrez trouver ces coquilles de qualité sur les différents étals du marché aux poissons de Dieppe. Le kilo de coquilles est vendu à six euros cinquante. Les noix, elles, sont à 34 euros le kilo.