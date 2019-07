Narbonne : le plus grand restaurant de France accueille 1 200 clients chaque jour

Une abondance de mets de qualité. À Narbonne, dans l'Aude, le plus grand restaurant de France baptisé Les Grands buffets, propose 300 plats différents et cuisinés maison pour 37,90 €. Une formule qui attire 1 200 clients chaque jour. "Au début on pensait que ça faisait un petit peu cher et puis quand on voit tout ce qu'il y a à manger et àgoûter, ça vaut le coup", indique une femme interrogée.

Un modèle copié à l'étranger

Il y a trente ans, l'idée a germé dans la tête de Louis Privat, ancien comptable devenu restaurateur. Tout est fabriqué dans les cuisines pour éviter les intermédiaires. Aux Grands Buffets, les produits de luxe deviennent accessibles, et même l'alcool, la bouteille de champagne est affichée à 25 €. Pour éviter le gaspillage, les quantités sont calculées pour 1 200 clients par jour. Avec 111 variétés, le restaurant se targue d'avoir le plus grand plateau de fromages au monde. Avec plus de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, Les Grands Buffets sont un modèle de réussite copié à l'étranger.

