Mention "non fait maison" dans les restaurants : la proposition de loi du groupe Renaissance retirée

Une proposition de loi du groupe des députés Renaissance visait à imposer la mention "non fait maison" sur les menus des restaurants lorsque des aliments ne l'étaient pas. Mais sous la pression des syndicats de restaurateurs mécontents, le groupe a finalement retiré le texte.

Cuisiner les aliments soi-même, éviter des produits transformés, et ainsi instaurer la transparence sur la fabrication des plats servis au restaurant : c'était l'enjeu de la proposition de loi portée par le groupe des députés Renaissance. Il fait aujourd'hui marche arrière en la retirant, sous la pression des syndicats de restaurateurs mécontents du texte, qui visait à imposer la mention "non fait maison" sur les menus des restaurants.

Richard Ramos veut redéposer le texte lui-même

Les syndicats appellent à la rédaction d'un nouveau texte. Selon les professionnels du secteur, sur les 175 000 restaurants, 54% proposent en partie du fait maison, et 4% seulement proposent du entièrement fait maison. Un label pourtant de plus en plus plébiscité par les clients. Le député MoDem Richard Ramos, engagé sur le sujet de l'alimentation, a d'ores et déjà annoncé sa volonté de redéposer le texte lui-même.