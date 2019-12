Manche : les desserts Mont Blanc recrutent

La laiterie de Chef-du-Pont (Manche) existe depuis 1952. Dans l’usine, on fabrique l’indétrônable crème Mont Blanc, mais désormais, de nouveaux produits ont fait leur apparition. Ces derniers ne sont pas destinés aux petits Français. Depuis un an, l’entreprise s’est développée à l’international et notamment en Chine. La laiterie a développé une gamme spécifique destinée à ce marché. Mais avant de partir à l’étranger, ces produits devront passer une batterie de tests, car le pays se relève à peine du scandale du lait frelaté.

30 emplois à pourvoir

De nouvelles lignes de production ont été construites pour assurer les demandes à l’export. Reste maintenant à recruter la main-d’œuvre nécessaire. L’équipe des ressources humaines a donc organisé un forum de l’emploi au sein de l’usine. Du cariste au conducteur de ligne, 30 postes sont à pourvoir. En tout, 200 salariés travailleront bientôt à la laiterie Chef-du-Pont. Et ce n’est qu’un début, tant le marché chinois semble prometteur.

Le JT

Les autres sujets du JT