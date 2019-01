Loire : un village mobilisé pour sauver sa boulangerie

À Jonzieux (Loire), sur la place du village, la boulangerie d'Évelyne et Raphaël Arcos est devenue un lieu de passage incontournable. Il y a deux ans, le jeune couple a misé toutes ses économies dans ce commerce et emprunté pour réaliser son rêve. Aujourd'hui, des problèmes techniques à répétition menacent la poursuite de l'activité. Alors, pour s'en sortir, le couple a lancé un financement participatif. Dans l'atelier, la fournaise pose problème. Sans ventilation, les équipements ne tiennent pas. Les chambres de fermentation ainsi que le congélateur tombent en panne.

Plus de 1 100 euros déjà récoltés

Évelyne et Raphaël ont besoin de 10 000 euros pour racheter une ventilation. La communauté de communes a déjà donné un petit coup de main. Le couple peut encore un peu s'endetter à la banque, mais il lui faut 3 000 euros avant fin janvier. Après, ils devront résilier leur bail et mettre la clef sous la porte. Jusqu'à présent, ils ont collecté un peu plus de 1 100 euros. Les habitants du village participent également à la cagnotte, inquiets de savoir si leur petite boulangerie réussira à passer l'hiver.