Loire-Atlantique : les cantines scolaires de Nantes vont progressivement abandonner le plastique

Après une première phase de tests, lancée en mai prochain, les 87 restaurants scolaires de Nantes seront équipés de nouveaux matériels d'ici février 2020.

Les cantines scolaires de Nantes (Loire-Atlantique) vont progressivement abandonner le plastique à partir du mois de mai, rapporte France Bleu Loire Océan, mercredi 13 mars.

Deux phases de test dans plusieurs cantines

Un premier test va être mené, dès le mois de mai, dans une dizaine de restaurants scolaires. Les assiettes, verres et pichets en plastique vont être remplacés - par de la vaisselle en verre trempé pour les deux premiers, en inox pour le troisième. Le verre trempé est "durable et plus léger que la vaisselle traditionnelle", précise la mairie, un avantage pour les enfants mais aussi pour les agents des cantines.

Lors de cette première phase, les enfants et les adultes pourront tester plusieurs modèles afin de choisir ceux qu'ils préfèrent. Les 87 restaurants scolaires de Nantes seront ensuite équipés d'ici février 2020.

La seconde phase consistera à remplacer les barquettes où sont conditionnés, stockés et réchauffés les aliments. Pour cela, il faut revoir le processus de fabrication de 15 000 repas par jour. Parmi les pistes, celle de remplacer le plastique par des barquettes dans "une matière d'origine végétale, recyclable et compostable".