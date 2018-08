Légumes, melons, pastèques... Les conseils d'une nutritionniste sur les aliments à privilégier en période de canicule

Les fruits et les légumes contiennent beaucoup d'eau, indispensable pour le corps en cette période de fortes chaleurs.

Vendredi 3 août, 67 départements, soit les deux tiers de la France, sont en vigilance orange à la canicule. Avec cette chaleur, il convient d'adapter notre alimentation selon Laurence Plumey, médecin nutritionniste, contactée par franceinfo. "Avec une période comme celle-là, nous dépensons au moins quatre litres d'eau par jour [...] Pour les compenser : il faut deux litres en buvant et deux litres d'eau apportés par les aliments", explique la spécialiste.

Remplacer le riz et les pâtes par les légumes

Il faut donc "remplacer les féculents par les légumes", poursuit Laurence Plumey. "On n'a pas besoin de manger du riz, des pâtes. On n'a pas besoin d'énergie, on a plutôt besoin au contraire de s'économiser donc on va - pour le moment - mettre de côté les féculents et les remplacer par les légumes. Ils contiennent en moyenne 90% d'eau, donc quand on remplace une assiette de riz par une assiette de légumes crus ou cuits, déjà on gagne un verre d'eau".

Concernant les fruits, "ce n'est pas le moment de manger des bananes, c'est plutôt le moment de manger des melons et des pastèques. Pourquoi ? Parce que la banane contient 70% d'eau alors que la pastèque en contient plus de 90%. De plus, les melons et les pastèques sont très peu caloriques et très peu sucrés, on n'a donc aucun intérêt à s'en priver ou à compter et on y va."

Boire de l'eau fraîche mais aussi du thé

En ce qui concerne les produits laitiers, "on va mettre de côté les fromages, qui contiennent beaucoup moins d'eau que les laitages, et donc je recommande à chaque dessert - midi et soir et pourquoi pas au petit-déjeuner - de prendre des yaourts ou du fromage blanc."

Enfin, Laurence Plumey explique que boire de l'eau fraîche est bon en temps de canicule, mais on peut aussi boire des boissons chaudes comme du thé : "Lorsque vous buvez une boisson chaude, ça vous procure momentanément une sensation de chaud, vous suez et comme vous suez, vous perdez de la sueur et donc paradoxalement, vous baissez votre température corporelle sur le moyen terme."