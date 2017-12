Le foie gras, l’un des aliments les plus controversés au monde

« J’appelle le peuple français à ne plus manger de foie gras ». L’actrice canadienne Pamela Anderson s’était exprimée en janvier 2016 à l’Assemblée nationale. Elle était venue dénoncer les souffrances des canards et oies dans les élevages français de production de foie gras. Aujourd’hui, cet aliment phare est toujours l’un des plus controversés au monde.



« L’une des rares productions où l’on rend volontairement malade un animal »

Pour beaucoup, la consommation massive de foie gras à Noël ne sera jamais compatible avec une production éthique. Certains réclament donc son interdiction pure et simple. C’est le cas de l’association L214 qui dénonce les conditions d’élevage des oies et des canards : « Le foie gras est une des rares productions où l’on rend volontairement malade un animal pour lui prélever son foie, qui souffre de stéatite hépatique, on la provoque exprès par gavage. » indique Brigitte Gothière, cofondatrice de l'association.

Même si un arrêté ministériel de 2015 a renforcé les normes d’hébergement des oies, le problème persiste car le fois gras lui-même est protégé en vertu du patrimoine culturel et gastronomique français, et qu'il ne peut être obtenu que par un engraissement artificiel.

Une alternative est à l’étude

Toutefois, une alternative est à l’étude à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il s’agit de la greffe d’une bactérie intestinale qui stockerait naturellement la graisse dans le foie des oies sans recourir au gavage.