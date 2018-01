Retrait du lait contaminé : "Ce système n'est pas infaillible", selon Justine Weyl

Quand l'on retire des lots de produits de la vente, selon la journaliste Justine Weyl, il y a deux cas de figure : "Soit les produits sont encore en rayon ou dans les entrepôts, et dans ce cas c'est le magasin qui les retire et qui les renvoie au fournisseur, soit les produits ont déjà été vendus et là, les consommateurs doivent être prévenus, via la presse ou des affiches en magasin et c'est alors à eux de leur rapporter là où ils les ont achetés ou de leur détruire eux-mêmes", décrypte la journaliste.

"La répression des fraudes n'a pas les moyens d'inspecter les 3 000 magasins de France"

Qui décide de ces rappels ? "La répression des fraudes", explique la journaliste, "mais son rôle s'arrête là, c'est aux distributeurs de s'organiser et de contrôler que les produits incriminés ne soient plus mis en vente. Dans les faits, on le voit avec cette affaire, la répression des fraudes n'a pas les moyens d'inspecter les 3 000 magasins de France. Ce système n'est pas infaillible et aujourd'hui se pose donc la question de la sécurité sanitaire", précise-t-elle.

