La Réunion : le chef Philippe Morel concocte un savoureux repas de fêtes

Envie d’innover pour vos repas du Nouvel An ? Les équipes de France 3 vous proposent un voyage culinaire au cœur de la Réunion, en compagnie d’un chef passionné, dimanche 27 décembre. Pour le rencontrer, il faut s’enfoncer dans les hauteurs de l’île, se frayer un chemin dans la végétation. Philippe Morel cuisine à l’extérieur. Au menu, il a prévu du manioc, des cœurs de palmier, du poulet massalé et une salade de fruits frais.





L'importance de la cueillette



Cette cuisine traditionnelle débute par une cueillette pour se fournir en piment oiseau et en manioc. Avec ses 17 hectares, le chef est largement auto-suffisant. Toutefois, il faut être débrouillard pour aller chercher les litchis, perchés à 4 mètres dans les arbres. Philippe Morel a aussi élevé ses poulets pendant plus d’un an. Il les réserve pour les repas de fêtes et prépare également les morceaux prisés, comme le gésier. "On ne jette rien, que les plumes", lance-t-il. Il ajoute évidemment des épices et use de la technique de cuisson au feu de bois, représentative de la cuisine créole.

