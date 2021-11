La récolte de truffe s’annonce excellente

Sur les terres humides de cette truffière du Lot, à Fontanes-du-Causse, la récolte promet d’être belle. En quelques minutes, la chienne de ces producteurs déniche une belle truffe, qui manque cependant un peu de maturité. "C’est gris-foncé, ce n’est pas noir. L’idéal ce serait que ce soit tout noir. On est en début de saison, c’est tout à fait logique. Par contre, on a une truffe qui est d’un beau calibre", confie Alain Ambialet, trufficulteur, président du syndicat des trufficulteurs de la région de Lalbenque.

Météo favorable en 2021

Après plusieurs saisons difficiles à cause de la sécheresse, la météo de cette année 2021 a été très favorable. "Il ne faut pas trop d’eau, mais il en faut un minimum. Et on a eu ce minimum bien copieux à la bonne saison, c’est-à-dire surtout juillet et août", précise Jean-Marie André, trufficulteur. La saison de la truffe commence fin novembre et court jusqu’à mars. Mais c’est à la mi-janvier que les truffes sont à leur plein potentiel et expriment toutes leurs saveurs.