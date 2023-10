La Française Nina Métayer élue meilleure pâtissière du monde par l'union internationale des boulangers et pâtissiers

Il s'agit de la première femme à recevoir ce prix.

Temps de lecture : 1 min

Cocorico ! La Française Nina Métayer reçu le titre de meilleure patissière du monde 2023 ("World Confectioner 2023"), mercredi 25 octobre, de la part de l'union internationale des boulangers et pâtissiers, lors d'un salon à Munich, en Allemagne. Il s'agit de la première femme à recevoir ce prix, selon le HuffPost. A ses côtés, le Taïwanais Wu Tzu Ching a reçu le prix de meilleur boulanger du monde 2023.

"Je remercie mes pairs pour leur confiance. Je suis ravie de représenter la France et de contribuer à faire rayonner la qualité du travail des artisans boulangers et pâtissiers dans le monde avec l’UBIC", a déclaré la patissière. Nina Métayer, formée à l'école Ferrandi, avait déjà été élue meilleure pâtissière de l’année par le magazine Le Chef en 2016 puis par le Gault et Millau en 2017 alors qu’elle n’avait pas 30 ans, elle dirige aujourd’hui Delicatesserie, pâtisserie en ligne et société de conseil.