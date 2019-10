La cité internationale de la gastronomie ouvre ses portes à Lyon

Les fins gourmets s'étaient donnés rendez-vous à l'Hôtel-Dieu de Lyon (Rhône) samedi 19 octobre. C'était le lieu idéal en ce jour d'ouverture de la cité internationale de la gastronomie. Véritable symbole de la cuisine lyonnaise, le chef Paul Bocuse est évidemment mis à l'honneur dans ce nouveau musée.

Une manière d'apprendre à bien se nourrir

Les visiteurs se régalent à l'intérieur. "On a l'impression, effectivemment, que ça sent. On se demande si c'est notre imaginaire ou si vraiment il y a des diffuseurs olfactifs", confie une femme. Cette cité permet aussi à de grands chefs de faire de la prévention. Le chef trois étoiles Régis Marcon organise des séances pour conseiller les personnes à ce sujet. "Dans ces ateliers, l’objectif, c'est de faire partager à un public notre expérience cuisine mais aussi notre expérience nutritionnelle aussi parce que forcément, quand on est cuisinier on s'intéresse à la bonne nutrition", explique-t-il.