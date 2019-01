Janvier sans alcool : la cure détox qui fait fureur au Royaume-Uni

Les Anglais sont de plus en plus nombreux à relever chaque année un même défi : celui de passer le mois de janvier sans boire la moindre goutte d’alcool. Ce mois de sobriété, qui impose notamment de délaisser les traditionnelles pintes de bière, a été baptisé "dry january", littéralement "janvier sec."

Des effets positifs jusqu’au mois d’août

Boire ou ne pas boire, telle est la question que se posent de plus en plus de Londoniens. Cette cure détox a été lancée il y a sept ans. Son succès se fait désormais sentir dans tous les pubs de Londres (Royaume-Uni), de plus en plus clairsemés après le Nouvel An. Effets positifs de cette bonne résolution : plus d’énergie, une plus belle peau, mais aussi, selon une étude publiée il y a quelques jours, une perte de poids, que constatent 58% de ceux qui pratiquent cette cure détox, ou un meilleur sommeil, dans 71% des cas. Ce défi est d’abord lancé aux buveurs occasionnels. Il peut permettre de perdre certaines mauvaises habitudes. En Angleterre, les effets positifs de janvier sans alcool se ressentiraient jusqu’au mois d’août.

