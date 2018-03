Jambon-beurre : ce qu'il faut savoir sur le sandwich

Le jambon-beurre reste une valeur sûre, d'autant plus que son prix reste à peu près stable. "Il n'a augmenté que de deux centimes d'euros l'année dernière, souligne la journaliste Valérie Heurtel. Le prix moyen d'un jambon-beurre est de 2,94 euros, mais attention, ce n'est pas le même prix partout." Ainsi, il faut compter en moyenne 4 euros pour acheter son sandwich à Paris, alors qu'il coûte en moyenne 2,48 euros à Tulle (Corrèze) et 2,95 euros en moyenne à Nantes (Loire-Atlantique).

Un bon indicateur du pouvoir d'achat

En général, le jambon-beurre est un peu plus cher dans les villes de plus de 50 000 habitants. "À Bordeaux, par exemple, il affiche un prix de 3,34 euros", illustre la journaliste. À Marseille, il coûte 2,56 euros et à Lille, 2,57 euros. Le sandwich est finalement un bon indicateur du pouvoir d'achat des habitants. De plus, "si vous voulez faire des économies, il sera moins cher à l'hypermarché, 2,28 euros en moyenne", conseille la journaliste. Son prix a même baissé. Comptez 2,94 euros dans les stations-service et 3,53 euros dans les bars et brasseries. C'est là où il est le plus onéreux.

Le JT

Les autres sujets du JT