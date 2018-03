Le burger est désormais préféré au traditionnel jambon-beurre par les Français

Les ventes de burger dépassent pour la première fois en 2017 en France les ventes du traditionnel sandwich, selon une étude.

Le jambon-beurre, de l'histoire ancienne ? Les ventes de burger, présent désormais sur la carte de 85% des restaurants, dépassent pour la première fois en 2017 en France les ventes du traditionnel sandwich, selon un bilan publié mardi 20 mars par le cabinet Gira Conseil.

"Cela fait trois ans qu'on parle d'euphorie, de folie pour le burger et là cette année on ne sait plus comment qualifier cet effet compresseur, c'est de l'hystérie : on enregistre pour 2017 1,460 milliards d'unités vendues, en croissance de 9%, une croissance phénoménale", explique Bernard Boutboul, directeur du cabinet Gira Conseil.

Pain, viande, fromage et frites : la recette gagnante ?

Le burger a, selon ce directeur, cet atout "de réunir quatre produits que l'on consomme énormément en France : le pain, la viande, le fromage et la frite", avance-t-il pour expliquer cette "hystérie". En 2016, "le burger et le jambon-beurre étaient au coude à coude mais pour la première fois, en 2017, le premier passe largement devant le second et tout ça est emmené par le service à table", précise Bernard Boutboul.