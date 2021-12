Islande : les innombrables vertus du cabillaud

Le cabillaud est l’un des poissons les plus pêchés au monde. On le trouve notamment dans les eaux islandaises où toute la filière s’est donné comme objectif d’éviter tout gaspillage.

Une pêche au cabillaud ingénieuse, efficace… et plus écoresponsable. En Islande, le poisson est utilisé dans son intégralité pour éviter le gaspillage. Sur le port de Reykjavik, 70 entreprises oeuvrent pour atteindre cet objectif et inventent de nouveaux produits. Huiles fabriquées grâce au foie, spray pour le rhume grâce aux intestins, cuir confectionné grâce à la peau… tout est réutilisé. "On utilise environ 90% du cabillaud ici en Islande, contre 50 à 55% dans les autres pays", détaille le directeur du groupement Fish Cluster dans le pays.

Le cabillaud également utilisé dans le domaine de la santé

L’idée d’un gaspillage moindre parcourt toute la chaîne, depuis la pêche et la découpe. Une entreprise, qui possède neuf chalutiers, a investi dans des machines permettant de séparer les filets, servant à l’alimentation, de la peau, dont la vente génère maintenant 3 000 à 4 000 euros par jour. Et d’autres secteurs rejoignent le mouvement, à l’image de cette usine, qui utilise les écailles du poisson pour fabriquer des pansements en peau de cabillaud. Actuellement à 90%, l’utilisation du cabillaud devrait être améliorée et atteindre 100% prochainement.