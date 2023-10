Infographie Visualisez l'augmentation du nombre de repas distribués par les Restos du cœur depuis près de 20 ans

L'association a confirmé qu'elle devrait restreindre l'accès aux distributions alimentaires dès novembre. Entre l'hiver 2021-2022 et 2022-2023, le nombre de repas offerts avait déjà augmenté de 20%.

Alors que l'inflation frappe de plein fouet les ménages les plus modestes, les Restos du cœur ont confirmé mercredi 4 octobre lors d'une audition devant l'Assemblée nationale que l'association serait contrainte de refuser des bénéficiaires. "A partir de novembre, nous allons baisser les dotations du nombre de personnes [et] nous réduisons aussi les critères d'accès à l'aide alimentaire", a affirmé Jean-Yves Troy, délégué général de l'organisme.

Patrice Drouet, président des Restos du cœur, avait déjà lancé un message d'alerte en ce sens sur le plateau de TF1 début de septembre. La cause de ces restrictions : l'inflation. La hausse des prix sur l'alimentaire a renforcé les demandes d'aides et rend plus difficile l'approvisionnement des Restos du cœur en denrées comestibles.

Quelque 28 millions de repas supplémentaires en un an

Alors qu'entre 2012 et 2022, le nombre de repas distribués était resté relativement stable, entre 130 et 140 millions de repas, la demande d'aide alimentaire a explosé en 2023, selon les rapports annuels consultés par franceinfo. Lors de la 38e campagne de l'hiver dernier, l'association a distribué quelque 28 millions de repas de plus que l'année précédente, soit 170 millions en tout.

L'association avait bien connu une hausse marquée de ses distributions de repas à la suite de la crise de 2008, mais celle-ci avait été beaucoup moins brutale. Les Restos du cœur avaient alors offert 30 millions de repas supplémentaires en quatre ans.

Prévus initialement pour ne durer que lors de l'hiver 1985, l'organisme créé par Coluche n'a pas cessé ses activités depuis bientôt 40 ans. Le nombre de repas distribués a augmenté dans la foulée de la hausse de la précarité, mais aussi grâce au déploiement de l'association et de ses antennes partout en France.

Un trou budgétaire de 35 millions d'euros

L'association traverse actuellement de graves difficultés financières : il manquait 35 millions d'euros pour boucler son budget annuel début septembre. En réponse, le gouvernement a annoncé une aide supplémentaire de 15 millions d'euros. Le milliardaire, Bernard Arnault a également déclaré qu'il ferait un don à hauteur de 10 millions d'euros. Les dons de particuliers et d'entreprises ont afflué.

Toutefois, ces mesures n'ont pas complètement rassuré Patrice Drouet, "On a encore beaucoup d’incertitudes sur les prochains mois, les prochaines années", redoutait le 8 septembre le patron de l'association au micro de France Bleu.