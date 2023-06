Info franceinfo Consommation : le bio représente 6% du panier de courses des Français en 2022, en légère baisse sur un an

À cause de l'inflation, les prix des produits bio ont augmenté de 4 % entre 2021 et 2022, c'est moins que pour l'alimentaire en général. C'est l'une des conclusions de l'Agence bio qui rend jeudi son "panorama du bio 2022".

Le bio représente 6% du panier de courses alimentaires des Français en 2022, un chiffre en légère baisse par rapport à 2021 (6,44 %). C'est ce que détaille le "panorama du bio 2022" de l'Agence bio que franceinfo révèle jeudi 1er juin. C'est autant que les Américains. À titre de comparaison, le bio représente 13 % des achats alimentaires au Danemark, et 11% en Autriche.

La chute de la part du bio est moins rude que l'envisageait l'Agence. Le secteur des produits bio a été moins touché par l'inflation que l'ensemble de l'alimentaire. Les prix du bio ont augmenté de 4 % quand l'alimentaire en général a grimpé de 6,7%. Cette plus faible progression des prix s'explique. Pour la première fois en 2022, le prix du blé bio a été moins cher que le blé conventionnel.

Pour augmenter la part du bio dans l’assiette des Français, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, il faut notamment travailler sur l’offre plutôt que la demande, plaide l'Agence bio. Elle souligne que la France est devenue l’année passée le premier pays dans l'Union européenne en termes de surfaces cultivées en bio, devant l'Espagne et l'Italie. Mais la France est 13e pour sa part de terres cultivées en bio. En 2022, l’agriculture biologique française représente 10,7% des surfaces agricoles, contre 10,44% en 2021. Face à la baisse de la demande de produits bio, les surfaces en première année de conversion sont en baisse de 41%. Le groupement d'intérêt public estime impératif de stimuler la demande pour atteindre l'objectif national de 18% des surfaces en bio.

Plus de 80% des légumes bio consommés en France sont cultivés chez nous

Autre enseignement de ce panorama : la grande majorité des produits bio consommés en France (83%) sont produits en France, hors produits tropicaux. Cela concerne les œufs, le lait et les produits laitiers, le vin, les viandes fraîches et transformées, le pain frais, les légumes et la majorité des produits traiteurs et surgelés. Les légumes bio sont même cultivés en France à plus de 80%. En incluant les produits tropicaux, la part du bio "made in France" reste tout de même à 70%.

Enfin, l'Agence bio estime que la loi Egalim, loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, a eu un effet sur les cantines avec une hausse de la part en bio dans la restauration collective. Les denrées bio représentent 7% des achats de la restauration collective. Un chiffre en hausse d'un point sur un an. L'Agence bio, Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, est un groupement d'intérêt public de promotion de l'agriculture biologique en France créé en 2021. Elle rassemble des représentants de plusieurs ministères ainsi que des professionnels.