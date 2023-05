Info franceinfo Alimentation : 320 scientifiques européens demandent à la Commission européenne de rendre le Nutri-Score obligatoire

Ils rappellent que la Commission européenne s'était engagée en 2021 à proposer un logo d’information nutritionnelle obligatoire sur la face avant des emballages des aliments à l’échelle de l’UE d’ici 2023.

Dans un rapport publié ce jeudi matin, que franceinfo a pu consulter, 320 scientifiques et professionnels de la santé, issus de 27 pays européens et réunis dans le "Groupe des scientifiques et professionnels de la santé de l’UE soutenant Nutri-Score", demandent à la Commission européenne de "ne pas céder aux pressions des lobbys" et de rendre le Nutri-Score obligatoire dans tous les pays européens.

>> Le mode de calcul du Nutri-Score va changer fin 2023 pour mieux recommander les produits sains

Le groupe de scientifiques européens rappelle que la Commission européenne s'était engagée en 2021 à proposer un logo d’information nutritionnelle obligatoire sur la face avant des emballages des aliments à l’échelle de l’UE d’ici 2023. "Depuis cette annonce, de puissants lobbys se sont fortement mobilisés pour empêcher que le Nutri-Score ne soit choisi comme logo unique et obligatoire pour l’Europe", dénoncent-ils.

"En aucun cas céder aux pressions des lobbys"

"À l’origine des pressions anti-Nutri-Score, on retrouve les grandes entreprises alimentaires qui s’opposent depuis toujours à son implémentation, comme Ferrero, Lactalis, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Kraft", ajoutent-ils, dénonçant des "arguments absurdes et malhonnêtes et de nombreuses fake news". "Il est notoire que son hésitation est liée aux pressions des lobbys", regrette le groupe de scientifiques, travaillant dans les domaines de la nutrition, l’obésité, la santé publique, la médecine préventive, l’endocrinologie, la cancérologie, la cardiologie, la pédiatrie, la psychologie, le droit européen et le marketing social.

Le rapport pointe que "de très nombreuses études scientifiques réalisées au cours des dernières années dans une vingtaine de pays démontrent l'efficacité du Nutri-Score pour aider les consommateurs à orienter leur choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle et donc plus favorables à leur santé". Il assure également que son adoption formelle dans sept pays européens à ce jour, dont la France, "a permis de démontrer la faisabilité de son déploiement et le soutien fort des consommateurs qui l’utilisent largement".

Selon eux, l'objectif de ce rapport est de "rappeler aux autorités européennes que leur décision de mettre en place un logo nutritionnel obligatoire pour l’Europe doit être basée sur la science et la santé publique et qu’ils ne doivent en aucun cas céder aux pressions des lobbys qui ne défendent que des intérêts économiques".