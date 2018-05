Indre-et-Loire : les habitants d'un village se mobilisent pour redonner vie aux petits commerces

Les habitants ont décidé de se mobiliser. À Jaulnay (Indre-et-Loire), le pain arrive dès 7h30 du matin, livré par une boulangerie d'une commune voisine. Dans ce dépôt de pain, l'ancienne boulangerie qui a fermé il y a plus d'un an, des bénévoles assurent désormais la vente : une vingtaine se relaient six matinées par semaine, pour le plus grand plaisir des habitants du village. Tout le pain est vendu dans la matinée. Même le maire donne de son temps si nécessaire.

Les petits commerces reviennent

Pour le garagiste, lui aussi bénévole, la réouverture de la boulangerie est un véritable soulagement. Il y a 15 jours, une coiffeuse s'est installée à côté du dépôt de pain, dans un local communal, avec un loyer de seulement 150€ par mois. La mairie envisage maintenant d'ouvrir un café culturel dans un ancien bar-restaurant. Pour faire battre le coeur des villages de campagne, les petits commerces sont essentiels.

