Huîtres contaminées : des plaintes déposées dans les Pays de la Loire après les interdictions de commercialisation

"Nous sommes victimes de pollutions terrestres dont nous ne sommes absolument pas responsables", déplore le président du Comité régional de la conchyliculture (CRC), qui a notamment déposé une plainte concernant le déficit commercial et d'image des professionnels du secteur.

Le Comité régional de la conchyliculture (CRC) des Pays de la Loire a déposé trois plaintes contre X après les interdictions de commercialisation d'huîtres en Vendée et en Loire-Atlantique, a annoncé jeudi 11 janvier à l'AFP son président. Jean-Yves Le Goff a précisé avoir déposé mercredi soir des plaintes pour atteinte au bon état écologique des eaux du littoral, pour mise en danger de la vie d'autrui et une autre concernant le déficit commercial et d'image des professionnels du secteur.

"On en a marre d'être des pollués-payeurs. Nous sommes victimes de pollutions terrestres dont nous ne sommes absolument pas responsables", a-t-il déclaré, précisant que des professionnels de la région "déposent aussi plainte à titre personnel".

Une plainte envisagée en Normandie

Des interdictions temporaires de commercialisation d'huîtres avaient été prononcées en Loire-Atlantique en décembre et en Vendée début janvier, après la détection de norovirus, responsable de la gastro-entérite. Des analyses ont également révélé la présence de norovirus à Arcachon (Gironde), dans le Calvados ou encore dans la Manche. Cette situation a conduit à des interdictions temporaires de commercialisation d'huîtres, traditionnellement très prisées à Noël et au Nouvel An.

Le vice-président du CRC de Normandie, Patrice Rodes, a indiqué à l'AFP être "en discussion avec l'interprofessionnelle" au sujet d'une éventuelle plainte. "Si nous déposons plainte ce sera contre X pour pollution (...) Nous reprendrons les mêmes chefs que nos collègues, écocide, mise en danger, et surtout le déficit commercial", a-t-il ajouté.