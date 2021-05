Haute-Garonne : après un demi-siècle, un village trouve enfin sa boulangerie

C'est un son qui ne trompe pas, celui du pain au four à bois, à l'ancienne, comme autrefois. Pour leur toute première fournée, les boulangères doivent ausculter chaque miche, une par une, pour en vérifier la cuisson. "Ça fait bien cinq ans qu'on étudie comment faire correctement ces pains-là", explique Tulip Santène, l'une des deux boulangères. L'émotion se lit dans sa voix, et on la comprend mieux quand on constate dans quel état était la boulangerie il y a neuf mois. Tout restait à faire dans une commune au pied des Pyrénées, privée de boulangerie depuis près d'un demi-siècle.

Les clients affluent

Le projet des deux femmes a mobilisé tout le village. Les premiers clients sont impatients, et les habitants ont tous répondu présent. "Ça manquait pour avoir du bon pain, moi je mettais toutes mes baguettes au congélateur", s'exclame l'une d'entre elles. "Je rêve déjà de mon petit-déjeuner de demain matin", témoigne un autre. Ce pain est aussi un symbole pour le village et ses 400 habitants, celui d'une vie qui redémarre.