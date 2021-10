Haut-Rhin : les enfants adoptent le vélo pour se rendre à la cantine

Dans cette école de Wintzenheim (Haut-Rhin) quand la cloche a sonné, on enfile des casques afin de monter sur des vélos pour se rendre à la cantine. Pour ces enfants, c'est déjà une habitude, mais les animateurs ont pris plus de temps à s'y faire. "Au début, nous avions un peu d'appréhension, parce que conduire huit enfants tous les jours voilà... Nous avons eu une formation, pour l'instant ça se passe bien", explique une animatrice de l'école.



Un trajet qui s'étend sur trois kilomètres

Pour arriver à la cantine, les animateurs doivent parcourir trois kilomètres en pédalant, un moyen de transport qui est très apprécié par les enfants. "Ce n'est pas super pour les animateurs parce qu'ils pédalent, mais c'est super pour les enfants", lance un élève. Une initiative qui veut prouver qu'il est possible de se priver des transports polluants. Cette idée semble faire de plus en plus de curieux, car d'autres communes souhaitent tenter l'aventure à vélo.