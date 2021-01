Gastronomie : l’histoire et le succès de la Chandeleur

Quelle est l’origine de la Chandeleur, qui aura lieu mardi 2 février ? “Les origines sont très anciennes. Le mois de février est la période des premières semences dans l’agriculture. Dans les rites païens, on mangeait déjà des crêpes parce qu’avec leurs formes rondes et dorées, elles évoquaient le soleil nécessaire aux cultures, explique la journaliste Margaux Subra-Gomez sur le plateau du 13 Heures, dimanche 31 janvier. Plus tard, au Vème siècle, pour une nouvelle célébration, le pape a choisi la date du 2 février, car cela arrive pile 40 jours après Noël. On dit qu’il accueillait les pèlerins à Rome (Italie) avec des crêpes”.



"La recette de la crêpe est simple"

Cette tradition a traversé les âges, mais le succès des crêpes s'explique aussi pour d'autres raisons. “La recette de la crêpe est simple, ajoute la journaliste. C’est de la farine, du sucre, du lait, du beurre et une pincée de sel.” Cette recette de grand-mère inspire même les grands chefs. Christophe Felder, chef pâtissier, explique par exemple qu’il ajoute à sa recette du miel de sapin, de l’orange, de la mandarine et à la fin un peu de vanille et de citron.

Le JT

Les autres sujets du JT