Gastronomie : le champion du monde des jeunes bouchers est français

À Arsac (Gironde) se trouve le champion du monde des jeunes bouchers, Gauthier Détrés, qui a été sacré à seulement 22 ans. Aux États-Unis, pendant 2h30 d'épreuve, il a dû préparer un étal complet. "J'en ai toujours rêvé et là, quand je le vois entre mes mains, ça fait quelque chose", assure Gauthier Détrés, champion du monde des jeunes bouchers, qui montre son diplôme. Plusieurs habitants de la commune ont suivi ses exploits.

Prochain objectif : devenir meilleur ouvrier de France

"Ça valorise un petit peu le commerce local et le savoir-faire des commerçants traditionnels", assure un homme. Éric Larrazet, le boucher qui a formé le champion depuis son apprentissage il y a six ans, est fier. "Quand on les prend en apprentissage, on est loin de s'imaginer qu'on va les emmener là", indique-t-il. Gauthier Détrés a reçu des propositions d'embauche du monde entier, mais il préfère rester en Gironde pour prendre la suite de son patron. Il a pour objectif de devenir meilleur ouvrier de France.