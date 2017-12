Gastronomie : comment choisir ses huîtres ?

Il existe une quarantaine de variétés d'huîtres, rien qu'en France. Sur le plateau du journal de 13 Heures, Julien Duponchel distille quelques conseils en cette période de fêtes. "Le prix des huîtres peut varier de 8 à 10 euros la douzaine jusqu'à 6 euros pièce. Il existe deux types d'huîtres : les huîtres dites 'fines' et les huîtres 'spéciales'. Les premières ont un élevage plus court, le mollusque est donc plus petit, elles sont moins chères. Les secondes ont un temps d'élevage plus long, les mollusques sont plus gros" explique le journaliste.

Contrôler la qualité

Pour contrôler la qualité des huîtres, Julien Duponchel donne plusieurs conseils : "Première chose : attention à la fraîcheur. Les huîtres doivent être bien fermées et ne pas sonner creux. Il existe des labels pour les huîtres : le Label rouge, qui garantit la traçabilité des huîtres, détenu par les huîtres 'Marennes-Oléron', mais il existe aussi des labels de qualité régionaux", conclut le journaliste.

