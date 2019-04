Gastronomie : à la découverte des insectes à croquer

À Coulombiers (Vienne), France 3 s'est rendue dans une ferme à insectes. Sur place, des milliers de petites bêtes nourris deux fois par semaine. Au menu ? Des carottes et un peu de farine. Ces verres sont élevés pour être mangés... par l'Homme. Pas vivants bien sûr, mais craquants et un rien aromatisés. Ces insectes peuvent ainsi être une bonne alternative aux chips, mais pas seulement...

Des insectes pour remplacer la viande ?

Des insectes pour nourrir la planète, le pari est osé, mais pas si bête pour une nutritionniste rencontrée par l'équipe de France 3. Les insectes sont certes allergènes, mais riches en protéines et en nutriments. "Selon la variété d'insectes, on va pouvoir être quasiment sur une équivalence de viande, voire parfois même plus", confie Maëva Bergeron, diététicienne-nutritionniste. Si de nombreux Français se sont déjà laissés tenter par l'aventure gustative, au pays de la gastronomie, il y a encore du chemin à faire.

