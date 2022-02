Gastronomie : à la découverte de la recette de crêpe alcoolisée de Raymond Oliver

En 1954, Raymond Oliver réalise des crêpes pour la première émission culinaire de la télévision. Ce chef d'un grand restaurant étoilé parisien a ramené de son sud-ouest natal sa conception généreuse de la cuisine avec du rhum, de la liqueur d'anis et de la bière. Cette crêpe peut toujours se déguster à Bordeaux (Gironde) chez Bruno Oliver, le petit fils de Raymond.

Le dessert le plus demandé dans le restaurant de Bruno Olivier

68 ans plus tard, le petit fils de Raymond Oliver applique scrupuleusement la recette. "L'alcool, quand on le cuit, va s'évaporer. Mais ça nous donne ce petit plus de parfum qu'on recherche, c'est le goût", explique Bruno. La bière remplace en partie le lait pour que les crêpes soient plus fines, plus souples. Dans une cuisson, une partie de l'alcool ne disparaît pas. Depuis que la vidéo de Raymond Oliver est devenue virale sur internet, c'est la crêpe et le dessert le plus demandé dans le restaurant de Bruno Olivier.