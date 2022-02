On ne pouvait pas le rater : "C'est jour de crêpe !"

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

C'est le jour de la crêpe ! Et là, vous me dites : on a déjà fait ce thème "Chandeleur" le 2 février de l'année dernière. Ce, à quoi je vous répond : c'est normal, ça s'appelle un "marronnier". Ce que l'on peut aussi traduire par,"j'ai pas masse d'idées en ce moment, du coup, oui, je reprends le même thème". Mais ce sera forcément mieux puisqu'en un an, j'ai appris à dire "Chandeleur" en anglais.



Mais donc, depuis toujours, les médias font des reportages sur le sujet. Et, en 2011 on va dire que la journaliste d'Essonne TV n'était pas tombé sur les plus motivés pour faire des crêpes







Depuis toujours, les médias font - aussi - des reportages originaux sur le sujet : on redouble d'inventivité. Comme ce reportage signé KTO TV, avec un journaliste hyper content d'être là.









Et puis, il faut parler des recettes évidemment. Cette année, la mode est au "sans lait, sans oeufs, sans gluten". Du coup, ce ne sont pas des crêpes.

Voila en un an, j'ai progressé, je peux toujours innover. Et là, vous pensez, que je vais avoir une toute nouvelle chute de chronique... alors que non. Je vous remets la même musique de l'an dernier, parce que la vrai recette des crêpes, c'est ça :